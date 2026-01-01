Джулиан Шэмпени установил клубный рекорд «Сан-Антонио» по трехочковым за матч (11) и обновил свой личный рекорд результативности (36)
Защитник «Сан-Антонио» Джулиан Шэмпени набрал 36 очков в матче с «Нью-Йорком».
«Сан‑Антонио» одержал домашнюю победу над «Нью‑Йорком» со счетом 134:132. Защитник «Сперс» Джулиан Шэмпени не только сыграл ключевую роль в успехе команды, но и установил два значимых рекорда.
24-летний баскетболист набрал 36 очков и обновил свой личный рекорд результативности. Он также установил новый клубный рекорд «Сперс», реализовав 11 трехочковых бросков в одном матче.
Весомый вклад в успех «Сан-Антонио» внес центровой Виктор Вембаньяма, который оформил дабл‑дабл (31 очко и 13 подборов). У гостей лучшим стал разыгрывающий Джейлен Брансон с 29 очками и 8 передачами.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
