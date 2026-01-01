Видео
Дабл-дабл Джейлена Джонсона (34+10) помог «Атланте» прервать серию из пяти поражений

Форвард «Атланты» Джейлен Джонсон набрал 34 очка в победном матче с «Миннесотой».

«Атланта» уверенно обыграла «Миннесоту» со счетом 126:102. Ключевую роль в победе сыграл форвард Джейлен Джонсон: он оформил дабл‑дабл и установил уникальное достижение по итогам декабря.

В игре с «Тимбервулвз» 24-летний баскетболист набрал 34 очка, совершил 10 подборов и отдал 6 результативных передач. В 12 матчах декабря его средние показатели составили 25,8 очка, 11,2 подбора и 10,1 передачи. Джонсон стал первым игроком в истории «Хокс», кому удалось удерживать статистику на уровне трипл‑дабла в течение месяца (при условии не менее 10 сыгранных матчей).

Игра с «Миннесотой» стала для Джонсона уже 7-й в карьере с 30+ очками, причем 6 из них пришлись на текущий сезон. Кроме того, форвард продлил свою впечатляющую серию дабл-даблов до 14 матчей подряд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
