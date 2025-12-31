Рождественские матчи НБА собрали самую большую аудиторию за 15 лет
НБА успешно отпраздновала Рождество.
5 рождественских матчей в 2025 году стали успехом НБА, подарив в числе прочих ставшее классическим противостояние «Денвера» и «Миннесоты» с историческим (56+16+15) трипл-даблом Николы Йокича.
Игры просмотрела аудитория в 47 миллионов, превысившая на 45% показатели прошлого года и ставшая самой большой за последние 15 лет, исключая сезон-2011/12, начавшийся в Рождество.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
