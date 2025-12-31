Ник Нерс: «Перед драфтом Ви Джей Эджкомб выделялся атлетизмом, а потом мы увидели понимание игры, бросок и навыки плеймейкера»

Ви Джей Эджкомб превышает ожидания «Филадельфии».

3-й номер драфта-2025 защитник Ви Джей Эджкомб вернулся на 3-е место гонки за звание «Лучшего новичка» на этой неделе после яркого выступления в игре с «Мемфисом ».

«Перед драфтом он выделялся своим атлетизмом. Но со временем мы обнаружили отличное понимание игры. Его бросковые навыки были куда лучше, чем предполагалось. Он дополнительно поработал над ними летом.

При этом он еще и великолепный плеймейкер. Постоянно показывает это в концовках близких матчей. Нельзя спрогнозировать такую отдачу от игрока, но мы получаем ее с самого начала и в важных играх.

Дело не только в ключевых очках. Он еще и блокирует, подбирает, опережает в борьбе за свободные мячи», – заключил главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс .