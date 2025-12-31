Рейтинг новичков НБА. Эджкомб вернулся в Топ-3, Дёмин поднялся на 9-ю строчку
НБА обновила рейтинг лучших новичков сезона.
Топ‑2 в борьбе за звание «Лучшего новичка» сезона-2025/26 остается неизменным. Защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб занял 3-ю строчку после яркого выступления в матче с «Мемфисом». Егор Дёмин поднялся на одну строчку и вышел на 9-ю позицию.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
Купер Флэгг («Даллас», прежнее место – 1, драфт: 1);
Кон Книппел («Шарлотт», 2, драфт: 4);
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 4, драфт: 3);
Дерик Куин («Новый Орлеан», 3, драфт: 13);
Седрик Кауард («Мемфис», 6, драфт: 11);
Дилан Харпер («Сан-Антонио», 5, драфт: 2);
Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 7, драфт: 7);
Максим Рейно («Сакраменто», 8, драфт: 42);
Егор Дёмин («Бруклин», 10, драфт: 8);
Тре Джонсон («Вашингтон», драфт:6).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
