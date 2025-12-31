3

Рейтинг новичков НБА. Эджкомб вернулся в Топ-3, Дёмин поднялся на 9-ю строчку

НБА обновила рейтинг лучших новичков сезона.

Топ‑2 в борьбе за звание «Лучшего новичка» сезона-2025/26 остается неизменным. Защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб занял 3-ю строчку после яркого выступления в матче с «Мемфисом». Егор Дёмин поднялся на одну строчку и вышел на 9-ю позицию.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

  1. Купер ФлэггДаллас», прежнее место – 1, драфт: 1);

  2. Кон КниппелШарлотт», 2, драфт: 4);

  3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», 4, драфт: 3);

  4. Дерик Куин («Новый Орлеан», 3, драфт: 13);

  5. Седрик Кауард («Мемфис», 6, драфт: 11);

  6. Дилан ХарперСан-Антонио», 5, драфт: 2);

  7. Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», 7, драфт: 7);

  8. Максим Рейно («Сакраменто», 8, драфт: 42);

  9. Егор Дёмин («Бруклин», 10, драфт: 8);

  10. Тре Джонсон («Вашингтон», драфт:6).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoВи Джей Эджкомб
logoДилан Харпер
logoМемфис
logoБруклин
logoДаллас
logoВашингтон
logoСакраменто
logoШарлотт
logoСедрик Кауард
logoСан-Антонио
logoНБА
logoДжеремайя Фирс
logoКон Книппел
logoФиладельфия
logoКупер Флэгг
logoТре Джонсон
logoДерик Куин
logoЕгор Дёмин
logoМаксим Рейно
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
вчера, 08:33
Рейтинг новичков НБА. Флэгг и Книппел сохраняют лидирующие позиции, Егор Дёмин вернулся в Топ-10
24 декабря, 17:50
НБА. «Сан-Антонио» крупно обыграл «Оклахому», 20 очков Дёмина (5 из 9 из-за дуги) помогли «Нетс» победить «Сиксерс» и другие результаты
24 декабря, 06:06
Главные новости
НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Кливленд» сыграет с «Финиксом» и другие новогодние матчи
20 минут назад
Ник Нерс: «Перед драфтом Ви Джей Эджкомб выделялся атлетизмом, а потом мы увидели понимание игры, бросок и навыки плеймейкера»
37 минут назад
Рик Питино: «Студенческого баскетбола больше не существует. Это профессиональный спорт с бюджетами уровня Евролиги»
сегодня, 16:56
«Атланта» согласовала двусторонний контракт с Рэйджеем Деннисом
сегодня, 16:40
«Не защищается, не подбирает, с ним терпеть не могут играть». В НБА критически относятся к обмену Трэя Янга
сегодня, 15:59
Кон Книппел, скорее всего, вернется на площадку в игре против «Голден Стэйт»
сегодня, 15:30
Матч Евролиги между «Хапоэлем Тель-Авив» и «Парижем» перенесен с 9 января на 3 марта из-за регламента турнира
сегодня, 14:48
Джей Би Бикерстафф: «За день до матча поиграли в соккер. Движение мяча, открывания, чтение игры. Очень похоже»
сегодня, 13:54
Остин Риверс: «Кевин Дюрэнт дал место в лиге куче парней из-за надежды на повторение. Таких не было до него и не будет после»
сегодня, 13:30
Тайрон Лю: «Мы могли сдаться, но выросли всей командой и поняли, что должны делать»
сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Кабы не было зимы» и салат «Оливье». Баскетболисты Лиги ВТБ рассказали, как встречают Новый год
сегодня, 14:20Видео
Джейлен Хэндс покинет «Панионис» и завершит сезон в «Нанкине»
сегодня, 12:25
«Галатасарай» официально назначил Джанмарко Поццекко главным тренером
сегодня, 10:40Фото
«Вы помогали нам улыбаться, даже когда игра становилась безумной». «Локо» поблагодарил болельщиков и поздравил с Новым годом
сегодня, 09:48Видео
Андреас Пистиолис и Мело Тримбл поздравили болельщиков с Новым годом
сегодня, 09:38
Георгий Жбанов и Сергей Карасев приготовили новогодние закуски вслепую в поздравлении от «Зенита»
сегодня, 09:27Видео
ACB. «Реал» взял верх над «Мурсией», «Уникаха» справилась с «Ховентудом» и другие результаты
вчера, 22:06
Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 21:01Фото
Еврокубок. «Будучность» обыграла «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:22
Чима Монеке: «Для Тайрика Джонса лучший вариант – уход из «Партизана»
вчера, 19:48