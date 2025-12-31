Рейтинг новичков НБА. Эджкомб вернулся в Топ-3, Дёмин поднялся на 9-ю строчку

НБА обновила рейтинг лучших новичков сезона.

Топ‑2 в борьбе за звание «Лучшего новичка» сезона-2025/26 остается неизменным. Защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб занял 3-ю строчку после яркого выступления в матче с «Мемфисом ». Егор Дёмин поднялся на одну строчку и вышел на 9-ю позицию.

Топ-10 новичков по версии NBA.com: