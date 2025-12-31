Рик Питино: «Студенческого баскетбола больше не существует. Это профессиональный спорт с бюджетами уровня Евролиги»
Рик Питино прокомментировал состояние NCAA.
Рекламные контракты NIL полностью изменили структуру и суть студенческого баскетбола. Легендарный тренер Рик Питино прокомментировал нынешнее состояние NCAA.
«Это больше не университетский баскетбол. Профессиональный баскетбол с бюджетами уровня Евролиги.
Лига развития даже отдаленно не сравнится с точки зрения доходов спортсменов. Двусторонние игроки в НБА получают гораздо меньше.
К сожалению, игра, которой я посвятил более 40 лет, больше не существует», – заключил Питино в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Рика Питино
