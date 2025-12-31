«Атланта» согласовала двусторонний контракт с Рэйджеем Деннисом

Рэйджей Деннис присоединится к «Хоукс».

24-летний разыгрывающий Рэйджей Деннис (188 см) проводит свой 2-й сезон в НБА . В этой «регулярке» он отыграл 13 матчей за «Индиану», набирая 4,9 очка, 2 передачи и 1,6 подбора за 12,9 минуты в среднем. После чего выходил на 4 минуты в одной игре за «Клипперс».

Третий двусторонний контракт в сезоне баскетболисту предложили «Хоукс», в ротацию которых он попробует пробиться.

Деннис займет место только что отчисленного центрового Эли Ндиайе, получившего травму плеча в начале декабря и завершившего сезон-2025/26