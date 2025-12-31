  • Спортс
«Не защищается, не подбирает, с ним терпеть не могут играть». В НБА критически относятся к обмену Трэя Янга

Обозреватель Райен Руссило задал вопрос специалисту из НБА о возможном трансфере разыгрывающего «Хоукс» Трэя Янга.

«Тяжело назвать команду, которая собирается бороться за победу в этом чемпионате, которой Янг сумеет помочь в достижении этой цели. Особенно если учесть те активы, с которыми команде придется расстаться, чтобы заполучить его.

Он не защищается, не подбирает, другие парни терпеть не могут играть с ним.

Понятия не имею о его стоимости. Он продает билеты и майки. Владельцы более открыты к разговору о его обмене, но это тоже часть связанных трудностей», – поделился представитель лиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube The Ryen Russillo Show
logoАтланта
возможные переходы
logoТрэй Янг
Райан Руссило
logoНБА
