«Не защищается, не подбирает, с ним терпеть не могут играть». В НБА критически относятся к обмену Трэя Янга
Обозреватель Райен Руссило поинтересовался насчет стоимости Трэя Янга.
Обозреватель Райен Руссило задал вопрос специалисту из НБА о возможном трансфере разыгрывающего «Хоукс» Трэя Янга.
«Тяжело назвать команду, которая собирается бороться за победу в этом чемпионате, которой Янг сумеет помочь в достижении этой цели. Особенно если учесть те активы, с которыми команде придется расстаться, чтобы заполучить его.
Он не защищается, не подбирает, другие парни терпеть не могут играть с ним.
Понятия не имею о его стоимости. Он продает билеты и майки. Владельцы более открыты к разговору о его обмене, но это тоже часть связанных трудностей», – поделился представитель лиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube The Ryen Russillo Show
