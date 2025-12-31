«Не защищается, не подбирает, с ним терпеть не могут играть». В НБА критически относятся к обмену Трэя Янга

Обозреватель Райен Руссило поинтересовался насчет стоимости Трэя Янга.

Обозреватель Райен Руссило задал вопрос специалисту из НБА о возможном трансфере разыгрывающего «Хоукс» Трэя Янга .

«Тяжело назвать команду, которая собирается бороться за победу в этом чемпионате, которой Янг сумеет помочь в достижении этой цели. Особенно если учесть те активы, с которыми команде придется расстаться, чтобы заполучить его.

Он не защищается, не подбирает, другие парни терпеть не могут играть с ним.

Понятия не имею о его стоимости. Он продает билеты и майки. Владельцы более открыты к разговору о его обмене, но это тоже часть связанных трудностей», – поделился представитель лиги.