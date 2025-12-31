Кон Книппел, скорее всего, вернется на площадку в игре против «Голден Стэйт»

Кон Книппел восстановился после травмы голеностопа.

Форвард «Хорнетс» Кон Книппел , второй в списке претендентов на звание «Лучшего новичка», пропустил всего один матч из-за травмы правого голеностопа и уже готов к выходу на площадку.

Его статус на игру против «Голден Стэйт » – «вероятно».

Форвард набирает 19,3 очка, 5,1 подбора и 3,5 передачи за 33,1 минуты в среднем в свой первый сезон в НБА .