Кон Книппел, скорее всего, вернется на площадку в игре против «Голден Стэйт»

Кон Книппел восстановился после травмы голеностопа.

Форвард «Хорнетс» Кон Книппел, второй в списке претендентов на звание «Лучшего новичка», пропустил всего один матч из-за травмы правого голеностопа и уже готов к выходу на площадку.

Его статус на игру против «Голден Стэйт» – «вероятно».

Форвард набирает 19,3 очка, 5,1 подбора и 3,5 передачи за 33,1 минуты в среднем в свой первый сезон в НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: соцсети Underdog
