Матч Евролиги между «Хапоэлем Тель-Авив» и «Парижем» перенесен с 9 января на 3 марта из-за регламента турнира
Евролига определилась с датой матча между «Хапоэлем» и «Парижем».
Игра «Парижа» в гостях против «Хапоэля Тель-Авив» была изначально запланирована на 9 января 2026 года. 7 января французы встречаются с «Анадолу Эфесом» в Стамбуле, после чего не смогут сесть на прямой рейс до Израиля из-за отсутствия прямого воздушного сообщения.
Логистические сложности противоречат регламенту Евролиги, которая удовлетворила запрос о переносе игры. Матч пройдет 3 марта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
