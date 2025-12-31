Матч Евролиги между «Хапоэлем Тель-Авив» и «Парижем» перенесен с 9 января на 3 марта из-за регламента турнира

Евролига определилась с датой матча между «Хапоэлем» и «Парижем».

Игра «Парижа » в гостях против «Хапоэля Тель-Авив » была изначально запланирована на 9 января 2026 года. 7 января французы встречаются с «Анадолу Эфесом » в Стамбуле, после чего не смогут сесть на прямой рейс до Израиля из-за отсутствия прямого воздушного сообщения.

Логистические сложности противоречат регламенту Евролиги , которая удовлетворила запрос о переносе игры. Матч пройдет 3 марта.