  • Джей Би Бикерстафф: «За день до матча поиграли в соккер. Движение мяча, открывания, чтение игры. Очень похоже»
Джей Би Бикерстафф: «За день до матча поиграли в соккер. Движение мяча, открывания, чтение игры. Очень похоже»

Джей Би Бикерстафф прокомментировал крупную победу над «Лейкерс».

«Детройт» разгромил «Лейкерс» в гостях – 128:106.

«За день до матча поиграли в соккер. Похоже на баскетбол: движение мяча, открывания, чтение игры. Навыки переносятся, сегодня это было заметно.

В нашей ротации больше 15 человек. Куча особенных парней, которые верят в команду, хотят соревноваться и выкладываться на площадке.

Такая у нас идентичность. У кого бы ни пошло, все радуются и ценят это. Мы играем без эгоизма. Команда превыше всего.

Парни со скамейки заряжают нас энергией. Показывают высокий уровень на обеих сторонах площадки.

Нельзя не упомянуть Маркуса Сассера (19 + 5 передач за 24 минуты со скамейки, 4 из 6 трехочковых). Он был великолепен в защите и попал несколько важных бросков.

Кейд Каннингем тонко чувствует игру. Момент, счет, ритм, рывки. Мгновенно понимает, чего требует матч. Это говорит о его мастерстве и IQ», – рассказал главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
