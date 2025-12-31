Остин Риверс: «Кевин Дюрэнт дал место в лиге куче парней из-за надежды на повторение. Таких не было до него и не будет после»

Остин Риверс прокомментировал тренд на драфтах.

«Кевин Дюрэнт дал место в лиге 100 тысячам парней, потому что в воспаленном мозгу людей в лиге они брали следующего Кей Ди. Таких игроков не было до него и не будет после. Он уникальный типаж баскетболиста, такое случается.

И почему-то такое происходит только с долговязыми парнями. Никто не называет каждого мощного парня следующим Леброном Джеймсом.

Дюрэнта пора отнести к разряду аномалий. Задолбало видеть очередного Тона Макера и слышать: «Кевин Дюрэнт!»

Он такой один. Успокойтесь, пора идти дальше», – заключил Остин Риверс на подкасте.