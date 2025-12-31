Тайрон Лю: «Мы могли сдаться, но выросли всей командой и поняли, что должны делать»

Тайрон Лю прокомментировал победную серию «Клипперс».

«Клипперс » разгромили «Сакраменто » (131:90) и продлили победную серию до 5 матчей.

«Мы растем всей командой, начинаем понимать, что мы должны делать.

Парни могли уже сдаться, но тренерский штаб сохранял позитивный настрой, продолжал работать, и это позволило нам пережить худшие моменты.

Мы начали заново, не смотрим на 6-21, оставили это позади. Работаем.

Нельзя не признать заслуг Кавая Ленарда и Джеймса Хардена . Они выводят других на открытые позиции и сами набирают очки.

Крис Данн каждый день работает над своим броском, это дает свои плоды. Он ведет команду за собой в обороне, сегодня отлично постарался.

Яник Конан Нидерхойзер придает нам энергии, бежит вперед в пик-н-роллах, опережает защиту.

Деррик Джонс возвращает себе уверенность на площадке. Ему можно доверять, они с Данном изменили для нас все в защитных порядках», – заключил главный тренер Тайрон Лю.