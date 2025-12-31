Ник Нерс: «Первая игра, в которой Эмбиид, Макси и Джордж выступили сыгранно в нападении»

Ник Нерс порадовался победе над «Мемфисом».

«Филадельфия » справилась с «Гриззлис» в овертайме. Центровой Джоэл Эмбиид (34), форвард Пол Джордж (17) и разыгрывающий Тайриз Макси провели результативный матч, а в концовке ключевую роль сыграл защитник Ви Джей Эджкомб .

«Эджкомб попал несколько важнейших бросков, очень здорово. Он очень стабильно выглядит в клатче, просто показывает свой баскетбол.

Было приятно увидеть, как звездные парни нашли свой ритм. Джоэл и Пол пока еще нащупывают постоянный уровень готовности.

Это была одна из первых игр, в которых все трое выступили сыгранно в нападении.

В нашей ротации пока еще много перестановок. Мы разбираемся с местами, основой и пятерками», – заключил главный тренер команды Ник Нерс.