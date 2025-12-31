Лука Дончич: «Все видели, как судят игру «Пистонс», нам нужно действовать так же контактно»

«Лейкерс» отметили стандарты судейства во встрече с «Детройтом».

«Лейкерс » крупно уступили «Пистонс» на своей арене.

Перед игрой главный тренер Джей Джей Редик обозначил ожидания от оппонента: «Они будут фолить в каждом владении, 3-4 раза. Это не негативная оценка, просто факт. И судьи не будут свистеть в каждом владении».

После матча Редик поднял эту тему.

«Полагаю, определенный уровень расстройства связан с потерями в ситуациях, которые кажутся явными фолами. Но я уже говорил об этом заранее. Они будут фолить в каждом владении. Нужно держаться и терпеть», – заявил тренер.

«Нам определенно нужно действовать с тем же уровнем контактности. Отвечать жесткостью. Все видели, как судят их игру, нам надо действовать так же», – заявил Лука Дончич , совершивший 8 потерь в матче.