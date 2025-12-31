21

«Оклахома» может обменять Усмана Дженга и драфт-пик 1-го раунда на полезного ветерана

Усман Дженг может покинуть «Тандер».

11-й номер драфта-2022 бигмен Усман Дженг (206 см) может быть использован «Оклахомой» в обмене, об этом сообщает обозреватель Forbes Эван Сайдери.

22-летний Дженг не демонстрирует особого прогресса в свой 4-й сезон в лиге, набирая 4,4 очка и 1,8 подбора за 12,5 минут в среднем в 17 матчах чемпионата. В данный момент «большой» находится в лазарете с травмой икроножной мышцы.

Француза попробуют обменять с драфт-пиком 1-го раунда на полезного ветерана. Дженг проводит последний сезон по своему первомуконтракту с зарплатой в 6,7 миллиона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
