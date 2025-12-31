Джей Джей Редик: «Все еще пытаемся определить нашу идентичность»

Джей Джей Редик прокомментировал крупное домашнее поражение от «Детройта».

«Лейкерс » уступили «Пистонс» на своей арене – 106:128.

«Все еще пытаемся определить нашу идентичность. Понимаю, что это звучит как оправдание, но у нас было много перетасовок состава. Все в организации, включая персонал, игроков и всех остальных, пытались действовать правильно в каждом матче, идти с нужным настроем.

Бесконечный поток разных пятерок и ротаций стал испытанием для всех, не только тренеров. В такой обстановке тяжело создать командную идентичность.

В прошлом году у нас была другая команда, мы начали разбираться в ней к концу января, но потом пришлось резко менять курс.

Встречался с Филом Джексоном в начале прошлого сезона, он говорил, что всегда понимал, с чем работает, к концу ноября (День благодарения). Но с этой командой так не получается», – заключил Редик .