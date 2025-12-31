Видео
33+5+5 от Кавая Ленарда позволили «Клипперс» одержать 5-ю победу подряд

Кавай Ленард продолжает доминировать.

«Клипперс» разгромили «Сакраменто» у себя дома – 131:90. У клуба из Лос-Анджелеса самая длинная текущая победная серия из 5 матчей.

Форвард Кавай Ленард провел еще один яркий матч. На его счету 33 очка, 5 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот. Ленард реализовал 11 из 19 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 21 очко (6 из 14 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 8 из 10 с линии), 3 подбора и 5 передач.

В «Сакраменто» никто не взял планку в 20 очков. Самым результативным оказался новичок Ник Клиффорд. В активе защитника 18 очков (7 из 12  с игры, 3 из 5 из-за дуги) за 29 минут со скамейки запасных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Клипперс»
