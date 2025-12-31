Трэйси Макгрэйди о травме Николы Йокича: «Печально, мой любимый для просмотра игрок. Джамал Мюррэй и Йонас Валанчюнас должны дать «Денверу» возможность остаться на плаву»

Трэйс Макгрэйди прокомментировал травму Йокича.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич выбыл минимум на месяц из-за травмы колена. Трэйси Макгрэйди прокомментировал его вылет на телевидении.

«Печальный день и для меня. Мой любимый игрок для просмотра. Если платить деньги за баскетбол, то платить за то, чтобы увидеть Йокича.

Чудовищный удар по «Денверу ». Уже без трех игроков старта, теперь без главного претендента на MVP. Все внимание будет на Джамале Мюррэе . Ему придется делать больше, чтобы продержаться в Западной конференции.

Чувствую, что они могут упасть на 4-5 позиций. Но другим парням выпала возможность набрать уверенности в себе, показать, чего они стоят на площадке, на что способны, делать больше, чем обычно. Но это сложнейшая задача.

С этой точки зрения важнейшим подписанием был приход Валанчюнаса. Дублера, который был игроком старта всю карьеру и может выйти и быть действительно полезным в свои минуты.

Спад будет значительным, но Джамал Мюррэй и Йонас Валанчюнас должны позволить им остаться на плаву», – заключил знаменитый бывший баскетболист.