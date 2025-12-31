Деррик Уайт повторил рекорд по блок-шотам (7) для защитников в НБА

Деррик Уайт сделал рекордные 7 блок-шотов.

Деррик Уайт («Бостон») входит в число лучших блокирующих защитников НБА. В победной игре против «Юты» (129:119) Уайт сделал 7 блок-шотов, обновив рекорд карьеры (ранее – 6) и повторив максимальный для защитников показатель в истории НБА.

Кроме него подобное удавалось Дагу Кристи, Трэйси Макгрэйди, Деннису Джонсону и Джорджу Гервину.

Уайт также набрал 27 очков (8 из 16 с игры, 2 из 10 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 7 подборов и 6 передач, став самым результативным в своей команде.