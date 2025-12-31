Видео
5

Лука Дончич получил техническое замечание за случайную пощечину Рону Холланду

Лука Дончич заработал технический за отмашку.

В 3-й четверти проигранного матча с «Детройтом» разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич заработал техническое замечание. Форвард Рон Холланд сфолил на нем в защите во время сдваивания. В последовавшей борьбе, уже после нарушения Холланда, Дончич отмахнулся и попал ему по лицу.

Действия словенца привели к техническому фолу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
