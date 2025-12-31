Дабл-дабл Кейда Каннингема (27+11) помог «Детройту» разгромить «Лейкерс»
Кейд Каннингем привел «Пистонс» к крупной победе.
«Детройт» разгромил «Лейкерс» в гостях (128:106). Главным действующим лицом стал разыгрывающий Кейд Каннингем.
На его счету 27 очков, 11 передач на 5 потерь и 5 подборов. Каннингем реализовал 12 из 19 бросков с игры, 1 из 4 трехочковых и 2 из 2 штрафных.
Со стороны соперника разыгрывающий Лука Дончич ответил 30 очками (9 из 22 с игры, 3 из 11 из-за дуги, 9 из 13 с линии), 11 передачами на 8 потерь и 5 подборами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
