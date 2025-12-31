НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Кливленд» сыграет с «Финиксом» и другие новогодние матчи
В Новый год в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.
В ранних матчах «Атланта» примет «Миннесоту», а «Кливленд» встретится с «Финиксом». Позже «Сан-Антонио» попробует взять реванш за финал Кубка НБА в игре с «Никс» .
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
