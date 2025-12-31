НБА. «Атланта» примет «Миннесоту», «Кливленд» сыграет с «Финиксом» и другие новогодние матчи

В Новый год в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

В ранних матчах «Атланта » примет «Миннесоту», а «Кливленд » встретится с «Финиксом ». Позже «Сан-Антонио » попробует взять реванш за финал Кубка НБА в игре с «Никс» . НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.