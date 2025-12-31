Джейк Фишер: «Обмен Дэвиса или Адетокумбо вероятнее в межсезонье, когда у «Майами» будет доступ к двум дополнительным драфт-пикам»

Инсайдер Джейк Фишер прокомментировал планы «Хит».

«Майами» связывают с именами Энтони Дэвиса и Янниса Адетокумбо – двух самых крупных целей на трансферном рынке.

Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что в лиге считается, что оба этих баскетболиста предпочтут переход летом.

«Майами», за кем бы клуб ни шел, сейчас может использовать только 2 драфт-пика в потенциальной сделке.

30 июня, когда откроется новый сезон, у команды будет доступ к двум дополнительным драфт-пиками 1-го раунда. Так что обмен куда вероятнее летом», – заключил Фишер.