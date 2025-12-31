Кевин Дюрэнт о броске Никила Александер-Уокера со своей половины: «Божественный момент»

Кевин Дюрэнт высоко оценил дальнее попадание Александер-Уокера.

Защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер закрыл 1-ю четверть матча с «Оклахомой» сверхдальним попаданием со своей половины.

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт оценил его бросок в соцсетях.

«Ого, не могу поверить, что у него родилась идея использовать левую руку, он решился исполнить этот бросок, довел дело до конца и попал. Божественный момент», – поделился впечатлениями Дюрэнт.