Кевин Дюрэнт о броске Никила Александер-Уокера со своей половины: «Божественный момент»
Кевин Дюрэнт высоко оценил дальнее попадание Александер-Уокера.
Защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер закрыл 1-ю четверть матча с «Оклахомой» сверхдальним попаданием со своей половины.
Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт оценил его бросок в соцсетях.
«Ого, не могу поверить, что у него родилась идея использовать левую руку, он решился исполнить этот бросок, довел дело до конца и попал. Божественный момент», – поделился впечатлениями Дюрэнт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости