Джа Морэнт набрал 40 очков в проигранном матче с «Сиксерс»

Джа Морэнт провел свой самый результативный матч сезона.

«Гриззлис» уступили «Сиксерс» в овертайме 136:139. Разыгрывающий Джа Морэнт обновил личный рекорд сезона по результативности, но не смог принести своей команде итоговую победу.

Морэнт провел третий матч подряд после 10-дневного отсутствия.

На его счету 40 очков, 2 подбора, 3 передачи и 2 перехвата. Защитник реализовал 16 из 22 бросков с игры и 8 из 10 с линии.