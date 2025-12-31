68 очков Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси на двоих помогли «Филадельфии» справиться с «Мемфисом»

Эмбиид и Макси привели «Сиксерс» к трудной победе.

«Филадельфия» справилась с «Мемфисом » в овертайме (139:136).

Лидерами команды по результативности стали центровой Джоэл Эмбиид и разыгрывающий Тайриз Макси .

На счету Эмбиида 34 очка (11 из 28 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 11 из 12 с линии), 10 подборов, 8 передач и 2 блок-шота.

В активе Макси 34 очка (13 из 21 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 4 подбора, 12 передач и 2 перехвата.

Защитник Ви Джей Эджкомб добавил 25 очков (10 из 21 с игры, 5 из 10 из-за дуги), 6 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и победный бросок в овертайме.