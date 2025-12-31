Кристапс Порзингис вернется на площадку после 10-матчевого отсутствия

Кристапс Порзингис вернулся в состав «Хоукс».

Центровой «Атланты» Кристапс Порзингис только 13 раз выходил на площадку за свой новый клуб. Последнее отсутствие игрока, продлившееся 10 матчей, было связано с болезнью.

В прошлом сезоне у центрового был обнаружен синдром постуральной ортостатической тахикардии. Летом баскетболист работал с медиками над реабилитацией и был уверен в выздоровлении.

В этом чемпионате Порзингис набирает 19,2 очка, 5,6 подбора, 3,1 передачи и 1,6 блок-шота за 25,9 минуты в среднем.

Бигмен вернется на площадку в новогодней игре против «Миннесоты».