1

Джейлен Грин получил штраф в 25 тысяч за нецензурную лексику в прямом эфире

Джейлен Грин был наказан НБА за ругань.

Защитник «Финикса» Джейлен Грин ворвался в интервью Коллина Гиллеспи после игры с «Вашингтоном» с нецензурной лексикой, заявив, что ему «все равно».

НБА выписала игроку штраф в размере 25 тысяч долларов. Грин пока выступил только в двух матчах за свою новую команду, набирая 15,5 очка за 14,9 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoФиникс
logoВашингтон
logoНБА
logoКоллин Гиллеспи
logoДжейлен Грин
происшествия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
НБА. «Лейкерс» крупно уступили «Детройту», 68 очков от Эмбиида и Макси на двоих помогли «Филадельфии» победить «Мемфис» и другие матчи
9 минут назадLive
Тобайас Харрис выбыл в 1-й четверти матча с «Лейкерс» из-за растяжения связок тазобедренного сустава
13 минут назад
Ник Янг: «Лейкерс» – лучшие среди дерьмовых команд лиги»
30 минут назад
Руи Хатимура должен вернуться на паркет в начале следующей недели
38 минут назад
Седрик Кауард оформил крупный дабл-дабл (28+16), обновив личные рекорды по очкам и подборам
сегодня, 05:20Видео
Джа Морэнт набрал 40 очков в проигранном матче с «Сиксерс»
сегодня, 05:02Видео
68 очков Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси на двоих помогли «Филадельфии» справиться с «Мемфисом»
сегодня, 04:59Видео
Кристапс Порзингис вернется на площадку после 10-матчевого отсутствия
сегодня, 04:48
Трехочковый Ви Джей Эджкомба принес «Филадельфии» победу над «Мемфисом» в овертайме
сегодня, 04:20Видео
Джош Гидди пропустит несколько недель из-за растяжения задней поверхности левого бедра
сегодня, 04:10
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Реал» взял верх над «Мурсией», «Уникаха» справилась с «Ховентудом» и другие результаты
вчера, 22:06
Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 21:01Фото
Еврокубок. «Будучность» обыграла «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:22
Чима Монеке: «Для Тайрика Джонса лучший вариант – уход из «Партизана»
вчера, 19:48
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» выиграл у «Марусси»
вчера, 18:54
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
вчера, 16:28
Кэмерон Тэйлор: «Мы в Евролиге не для того, чтобы просто играть. Мы здесь, чтобы бороться за титул»
вчера, 15:54
Крис Силва признан MVP группового этапа Лиги чемпионов
вчера, 15:10Фото
Джанмарко Поццекко – основной претендент на пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 14:39
Кевин Пантер – MVP Евролиги по итогам декабря
вчера, 14:12Фото