Джейлен Грин получил штраф в 25 тысяч за нецензурную лексику в прямом эфире

Джейлен Грин был наказан НБА за ругань.

Защитник «Финикса» Джейлен Грин ворвался в интервью Коллина Гиллеспи после игры с «Вашингтоном» с нецензурной лексикой, заявив, что ему «все равно».

НБА выписала игроку штраф в размере 25 тысяч долларов. Грин пока выступил только в двух матчах за свою новую команду, набирая 15,5 очка за 14,9 минуты в среднем.