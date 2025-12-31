Трехочковый Ви Джей Эджкомба принес «Филадельфии» победу над «Мемфисом» в овертайме

Ви Джей Эджкомб стал героем концовки матча против «Гриззлис».

«Филадельфия » справилась с «Мемфисом » в овертайме (139:136).

Новичок команды защитник Ви Джей Эджкомб забросил решающий трехочковый за 1,7 секунды до конца матча. Всего на счету игрока 25 очков (10 из 21 с игры, 5 из 10 из-за дуги), 6 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот.

Эджкомб набрал 16 из 25 своих очков в 4-й четверти и овертайме.

Другой новичок Седрик Кауард бросал на равный счет, но был неточен.