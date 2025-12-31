Трехочковый Ви Джей Эджкомба принес «Филадельфии» победу над «Мемфисом» в овертайме
Ви Джей Эджкомб стал героем концовки матча против «Гриззлис».
«Филадельфия» справилась с «Мемфисом» в овертайме (139:136).
Новичок команды защитник Ви Джей Эджкомб забросил решающий трехочковый за 1,7 секунды до конца матча. Всего на счету игрока 25 очков (10 из 21 с игры, 5 из 10 из-за дуги), 6 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 1 блок-шот.
Эджкомб набрал 16 из 25 своих очков в 4-й четверти и овертайме.
Другой новичок Седрик Кауард бросал на равный счет, но был неточен.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Cоцсети NBA on ESPN
