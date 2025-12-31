Джош Гидди пропустит несколько недель из-за растяжения задней поверхности левого бедра
Джош Гидди выбыл из состава «Буллз» на длительный срок.
Разыгрывающий «Чикаго» Джош Гидди получил травму в начале второй половины матча против «Миннесоты».
Гидди растянул заднюю поверхность левого бедра и теперь пропустит несколько недель.
Защитник набирает 19,2 очка, 8,9 подбора и 9 передач за 32,8 минуты в среднем в 30 матчах нынешнего сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости