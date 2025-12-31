Егор Дёмин о встрече со Стефеном Карри: Этот момент я точно запомню на всю жизнь.

Российский защитник «Бруклина » Егор Дёмин поделился эмоциями после своего последнего матча в уходящем году – встречи с «Голден Стэйт».

«Крайний матч в 2025 году стал для меня особенным. Я говорю о вчерашнем матче, а конкретно о встрече на одном паркете с человеком, которого я смотрел все детство по телевизору, который выигрывал не один финал НБА и который точно изменил эту игру – Стефеном Карри .

На этот матч я выходил с особым чувством, схожим с исполнением мечты. После игры нам удалось немного пообщаться. Я выразил Стефу свое уважение, а он пожелал мне успехов.

Этот момент я точно запомню на всю жизнь», – признался 19-летний баскетболист.

«Бруклин» уступил «Голден Стэйт » со счетом 107:120. Егор Дёмин набрал 23 очка, реализовав 7 из 14 трехочковых бросков. У Стефена Карри – 27 очков (5 из 12 трехочковых).