Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»

«Галатасарай» официально расстался с главным тренером Якупом Секизкоком.

Турецкий «Галатасарай » официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Якупом Секизкоком. Специалист, возглавивший команду в феврале 2024 года, покидает свой пост.

За время работы Секизкока турецкий клуб достиг значимого успеха, добравшись до финала Лиги чемпионов ФИБА в прошлом сезоне. В нынешнем розыгрыше турнира команда уже в 1/8 финала, а в национальном чемпионате идет с результатом 7 побед и 6 поражений.

На смену Секизкоку уже готов прийти итальянец Джанмарко Поццекко , который, как ожидается, в ближайшее время официально возглавит «Галатасарай».