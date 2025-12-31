Фото
0

Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»

«Галатасарай» официально расстался с главным тренером Якупом Секизкоком.

Турецкий «Галатасарай» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Якупом Секизкоком. Специалист, возглавивший команду в феврале 2024 года, покидает свой пост.

За время работы Секизкока турецкий клуб достиг значимого успеха, добравшись до финала Лиги чемпионов ФИБА в прошлом сезоне. В нынешнем розыгрыше турнира команда уже в 1/8 финала, а в национальном чемпионате идет с результатом 7 побед и 6 поражений.

На смену Секизкоку уже готов прийти итальянец Джанмарко Поццекко, который, как ожидается, в ближайшее время официально возглавит «Галатасарай».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Галатасарая»
logoГалатасарай
Лига чемпионов
logoчемпионат Турции
Джанмарко Поццекко
