Эткинсон о решении не выпускать Болла в игре с «Сан-Антонио»: «Я мыслю глобально. Главное – сохранить его здоровье и свежесть»

Кенни Эткинсон объяснил, почему оставил здорового Лонзо Болла на скамейке.

В победном для «Кливленда » матче с «Сан-Антонио» (113:101) неожиданно не сыграл разыгрывающий Лонзо Болл. Хотя игрок был здоров, главный тренер Кенни Эткинсон оставил его в запасе. После игры тренер объяснил это решение заботой о долгосрочной перспективе и насыщенным календарем.

«Мы хотели попробовать разные сочетания, но в случае с Зо [Лонзо Боллом ] я мыслю глобально. Главное – сохранить его здоровье и свежесть. Причина двояка. Я поговорил с ним об этом.

В какой‑то момент мне нужно находить для него матчи [для отдыха]. Я обсудил это с ним, и так вышло, что отдых пришелся на эту игру», – заявил тренер «Кавальерс».

Лонзо Болл, имеющий в прошлом серьезные проблемы с коленями, сыграл 25 матчей в текущем сезоне. Решение Эткинсона свидетельствует о намерении тренерского штаба бережно управлять его нагрузкой с прицелом на решающую часть сезона и плей-офф.