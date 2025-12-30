0

«Кливленд» по‑прежнему не может назвать сроки возвращения Макса Струса

Форвард «Кавальерс» Макс Струс все еще не приступил к командным тренировкам.

Возвращение в строй форварда «Кливленда» Макса Струса, перенесшего операцию на стопе в августе, откладывается. Несмотря на прогресс в восстановлении, клуб избегает конкретных прогнозов по срокам его дебюта в текущем сезоне.

По информации Криса Федора из Cleveland.com, игрок, хотя и выполняет индивидуальные упражнения с бросками и рывками, еще не приступил к полноценным командным тренировкам.

Ключевым этапом перед допуском Струса к играм должно стать участие в полноконтактной тренировке. Однако «Кавальерс», вероятно, не проведут полноценную тренировку до 18 января – за день до матча с действующим чемпионом «Оклахомой».

Несмотря на это, клуб по‑прежнему рассматривает Струса как важного игрока состава. В начале его возвращения игровое время будет строго ограничено, но долгосрочный план предполагает, что 29-летний баскетболист вернет себе позицию стартового легкого форварда.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Cleveland.com
logoКливленд
logoМакс Струс
logoНБА
травмы
