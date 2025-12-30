Чима Монеке: Для Тайрика Джонса лучший вариант – уход из «Партизана».

Форвард «Црвены Звезды » Чима Монеке высказался о кризисной ситуации в стане принципиального соперника – белградского «Партизана». Центром обсуждения стал американский центровой Тайрик Джонс, превратившийся в изгоя для болельщиков после ухода легендарного тренера Желько Обрадовича.

«Ситуация зашла слишком далеко. Кто бы ни был прав, это уже не имеет смысла. Тяжело наблюдать за всем этим, даже несмотря на то, что я играю за команду‑соперника. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшее время – ведь это наверняка тяжело для его семьи.

Он больше не может быть самим собой, явно не на 100 % сосредоточен на игре. Не могу представить, как это – играть дома, когда болельщики твоего клуба освистывают тебя. Даже когда я делаю данк, нет никакой реакции.

Для Тайрика Джонса лучший вариант – уход из «Партизана». Не знаю, какую команду ему стоит выбрать. Однако однозначно: лучший сценарий для обеих сторон – это уход Тайрика Джонса из «Партизана », – заявил Монеке в подкасте Triple Threat Show.

