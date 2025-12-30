4

«Милуоки» активно ищет вариант обмена Кайла Кузмы

«Бакс» стремятся обменять Кузму для усиления игры на периметре.

«Милуоки» начали активную работу по усилению состава. По информации журналиста Эвана Сайдери, клуб готов рассмотреть обмен форварда Кайла Кузмы.

Руководство «Бакс» стремится найти игрока, который лучше соответствует текущим потребностям команды в защите и атаке на периметре. Для этого «Милуоки» готовы расстаться с Кузмой, чей контракт рассчитан еще на 2 года с зарплатой 22,5 млн долларов в год. В сделку могут войти будущий драфт‑пик или право на обмен пиками.

Показатели Кузмы в сезоне (13,2 очка, 4,9 подбора при 50,7% попаданий с игры) не считаются достаточными, а его низкая результативность из-за дуги (30%) ограничивает способность «растягивать» оборону соперника.

Опубликовал: opimakh.ilya
logoМилуоки
возможные переходы
logoНБА
logoКайл Кузма
