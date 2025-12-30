«Сакраменто» рассматривает варианты обмена Денниса Шредера

«Сакраменто» готов рассмотреть обмен Денниса Шредера.

Разыгрывающий «Сакраменто » Деннис Шредер , подписавший с клубом летом трехлетний контракт на 45 млн долларов контракт, стал кандидатом на обмен. По информации журналиста Эвана Сайдери, руководство команды готово рассматривать варианты сделки, поскольку игрок не смог стать стабильным элементом ротации.

По мнению журналиста, даже с учетом сложностей адаптации к системе «Кингз», навыки Шредера в организации игры могут заинтересовать претендентов на титул, которым требуется усиление на позиции разыгрывающего.

В этом сезоне Шредер сыграл 25 матчей (12 в стартовом составе), набирая в среднем 12,9 очка, 3,5 подбора и 5,9 передачи за 28 минут на паркете.