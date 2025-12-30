15

«Сакраменто» рассматривает варианты обмена Денниса Шредера

«Сакраменто» готов рассмотреть обмен Денниса Шредера.

Разыгрывающий «Сакраменто» Деннис Шредер, подписавший с клубом летом трехлетний контракт на 45 млн долларов контракт, стал кандидатом на обмен. По информации журналиста Эвана Сайдери, руководство команды готово рассматривать варианты сделки, поскольку игрок не смог стать стабильным элементом ротации.

По мнению журналиста, даже с учетом сложностей адаптации к системе «Кингз», навыки Шредера в организации игры могут заинтересовать претендентов на титул, которым требуется усиление на позиции разыгрывающего.

В этом сезоне Шредер сыграл 25 матчей (12 в стартовом составе), набирая в среднем 12,9 очка, 3,5 подбора и 5,9 передачи за 28 минут на паркете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети журналиста Эвана Сайдери
logoСакраменто
logoДеннис Шредер
logoНБА
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сакраменто» по-прежнему заинтересован в Джонатане Куминге
вчера, 18:33
«Милуоки» интересуется Маликом Монком
29 декабря, 19:23
Расселл Уэстбрук добился удаления болельщика «Лейкерс» за насмешки в свой адрес
29 декабря, 13:35Видео
Главные новости
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» уступил «Жальгирису», «Монако» в гостях обыграл «Барселону» и другие результаты
вчера, 21:37
Егор Дёмин о встрече со Стефеном Карри: «Этот момент я точно запомню на всю жизнь»
вчера, 21:25Фото
НБА. «Лейкерс» встретятся с «Детройтом», «Мемфис» примет «Филадельфию» и другие матчи
вчера, 19:05
Эткинсон о решении не выпускать Болла в игре с «Сан-Антонио»: «Я мыслю глобально. Главное – сохранить его здоровье и свежесть»
вчера, 20:43
«Кливленд» по‑прежнему не может назвать сроки возвращения Макса Струса
вчера, 20:18
«Милуоки» активно ищет вариант обмена Кайла Кузмы
вчера, 19:33
Руи Хатимура пропустит матч с «Детройтом»
вчера, 19:17
«Сакраменто» по-прежнему заинтересован в Джонатане Куминге
вчера, 18:33
Дуэйн Уэйд: «Вембаньяма – потрясающий баскетболист, у него есть все»
вчера, 18:11
Травма Николы Йокича может стоить ему титула MVP
вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Реал» взял верх над «Мурсией», «Уникаха» справилась с «Ховентудом» и другие результаты
вчера, 22:06
Якуп Секизкок покинул пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 21:01Фото
Еврокубок. «Будучность» обыграла «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Манресу» и другие результаты
вчера, 20:22
Чима Монеке: «Для Тайрика Джонса лучший вариант – уход из «Партизана»
вчера, 19:48
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» выиграл у «Марусси»
вчера, 18:54
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
вчера, 16:28
Кэмерон Тэйлор: «Мы в Евролиге не для того, чтобы просто играть. Мы здесь, чтобы бороться за титул»
вчера, 15:54
Крис Силва признан MVP группового этапа Лиги чемпионов
вчера, 15:10Фото
Джанмарко Поццекко – основной претендент на пост главного тренера «Галатасарая»
вчера, 14:39
Кевин Пантер – MVP Евролиги по итогам декабря
вчера, 14:12Фото