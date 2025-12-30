«Сакраменто» по-прежнему заинтересован в Джонатане Куминге

«Сакраменто» сохраняет интерес к форварду «Голден Стэйт» Джонатану Куминге.

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга может сменить команду до дедлайна обменов 5 февраля. По информации журналиста The Athletic Сэма Эмика, «Сакраменто» по‑прежнему заинтересован в подписании 23‑летнего баскетболиста.

«Цена на него снизилась, это факт. Так что может предложить «Сакраменто » в потенциальной сделке? Известно, что «Уорриорз» не заинтересованы в Малике Монке , который был ключевой фигурой в переговорах межсезонья. Может ли речь идти о Демаре Дерозане ? Кто знает… По моей оценке, это маловероятно», – сказал Эмик в эфире радиостанции «Sactown Sports 1140».

Он также напомнил, что летом «Сакраменто» уже боролся за подписание Куминги наравне с «Финиксом » и «Чикаго ».

