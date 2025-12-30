5

Травма Николы Йокича может стоить ему титула MVP

Травма Йокича ставит под угрозу его участие в борьбе за награды НБА.

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич получил травму левого колена и пропустит минимум четыре недели. Это не только ослабит команду в напряженном январском графике (18 матчей), но и ставит под угрозу его участие в розыгрыше главных индивидуальных наград сезона.

Если Йокич пропустит весь январь, то максимальное число игр, которые он сможет провести в «регулярке», сократится до 64. Это меньше установленного лигой порога в 65 матчей, обязательного для участия в голосовании за титул MVP, а также за места в сборных All-NBA.

Хотя теоретически игрок может вернуться уже 31 января в матче против «Бруклина», этот сценарий считается маловероятным. «Денвер» не намерен форсировать восстановление своего лидера.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
