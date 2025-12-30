0

Дуэйн Уэйд: «Вембаньяма – потрясающий баскетболист, у него есть все»

Дуэйн Уэйд: Вембаньяма – потрясающий баскетболист, у него есть все.

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд поделился своим впечатлением от выступлений центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы.

«В нем чувствуется та самая загадочность, свойственная пришельцу. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующий момент. Когда он на площадке, в арене царит особая атмосфера – совсем не такая, как при виде других игроков. Это ощущение уникальности, когда ты наблюдаешь за тем, кто действительно «один на миллион». Потрясающий баскетболист, у него есть все», – заявил Уэйд.

Виктор Вембаньяма забил данк с передачи Стефона Касла от щита

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Wy Network by Dwyane Wade
logoВиктор Вембаньяма
logoДуэйн Уэйд
logoСан-Антонио
logoНБА
