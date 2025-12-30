  • Спортс
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Даллас» пытается организовать обмен Дэвиса в «Атланту», при этом Янг в сделку не войдет»

«Маверикс» ведут переговоры об обмене Энтони Дэвиса в «Атланту».

По информации журналиста ESPN Тима Макмэна, «Даллас» действительно рассматривают возможность обмена центрового Энтони Дэвиса в «Атланту».

«Маверикс», со своей стороны, пытаются организовать сделку по обмену Энтони Дэвиса в «Атланту», но Трэй Янг не будет ее частью. «Даллас» намерен двигаться дальше с Кайри Ирвингом в роли основного разыгрывающего, а совместное выступление этих игроков не рассматривается», – поделился Макмэн.

«Атланта» – самый явный претендент на Энтони Дэвиса, клуб готов расстаться с Заккари Рисаше при «правильном сценарии»

Источник: подкаст ESPN The Hoop Collective
