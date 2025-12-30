Никола Йокич пропустит как минимум четыре недели
Центровой «Денвера» Никола Йокич пропустит как минимум четыре недели. По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, у сербского игрока диагностирована гиперэкстензия левого колена.
Обследование показало, что связки колена трехкратного MVP не повреждены.
Тем не менее травма Йокича усугубляет и без того тяжелую ситуацию «Наггетс». Помимо него, из-за повреждений не могут играть Кристиан Браун (голеностоп), Аарон Гордон (задняя поверхность бедра) и Кэмерон Джонсон (колено).
Единственный игрок стартовой пятерки, остающийся здоровым, на данный момент – разыгрывающий Джамал Мюррэй.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
