Никола Йокич пропустит как минимум четыре недели

Центровой «Денвера» Никола Йокич пропустит как минимум четыре недели. По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, у сербского игрока диагностирована гиперэкстензия левого колена.

Обследование показало, что связки колена трехкратного MVP не повреждены.

Тем не менее травма Йокича усугубляет и без того тяжелую ситуацию «Наггетс». Помимо него, из-за повреждений не могут играть Кристиан Браун (голеностоп), Аарон Гордон (задняя поверхность бедра) и Кэмерон Джонсон (колено).

Единственный игрок стартовой пятерки, остающийся здоровым, на данный момент – разыгрывающий Джамал Мюррэй.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
