  • Дрэймонд Грин о Майкле Портере: «Сейчас он показывает, что является тем игроком, которого все видели в нем еще со времен университета»
2

Дрэймонд Грин о Майкле Портере: «Сейчас он показывает, что является тем игроком, которого все видели в нем еще со времен университета»

Грин отметил, что переход в «Бруклин» положительно сказался на игре Портера.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отметил трансформацию Майкла Портера после перехода в «Бруклин».

«Это другое дело. У него не было столько свободы в «Денвере»... Сейчас он показывает, что является тем игроком, которого все видели в нем еще со времен университета. Наконец-то ему дали возможность это продемонстрировать, и он играет действительно хорошо», – сказал Грин.

В своем дебютном сезоне за «Брулкин» Майкл Портер набирает в среднем 25,8 очка, 7,5 подбора и 3,3 передачи за матч.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Эрика Слэйтера в соцсети Х
