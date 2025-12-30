Дрэймонд Грин о Майкле Портере: «Сейчас он показывает, что является тем игроком, которого все видели в нем еще со времен университета»

Грин отметил, что переход в «Бруклин» положительно сказался на игре Портера.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин отметил трансформацию Майкла Портера после перехода в «Бруклин ».

«Это другое дело. У него не было столько свободы в «Денвере »... Сейчас он показывает, что является тем игроком, которого все видели в нем еще со времен университета. Наконец-то ему дали возможность это продемонстрировать, и он играет действительно хорошо», – сказал Грин.

В своем дебютном сезоне за «Брулкин» Майкл Портер набирает в среднем 25,8 очка, 7,5 подбора и 3,3 передачи за матч.