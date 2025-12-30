0

Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»

Крис Силва предпочел «Фенербахче» предложениям «Партизана» и «Барселоны».

Форвард греческого АЕКа Крис Силва, недавно признанный самым ценным игроком группового этапа Лиги чемпионов, продолжит карьеру в Евролиге. Согласно информации турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, игрок достиг соглашения с действующим чемпионом турнира «Фенербахче».

Журналист сообщает, что интерес к баскетболисту также проявляли «Партизан» и «Барселона», однако Силва, по имеющейся информации, отклонил их предложения. Официальное объявление о переходе игрока в «Фенербахче» ожидается в ближайшие дни.

По информации Сабунджуоглу, соглашение заключено до конца сезона-2025/26, а заработная плата составит 270 000 долларов.

