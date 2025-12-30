  • Спортс
  • Связка Джамала Мюррэя и Николы Йокича – самая результативная в НБА в этом сезоне по количеству ассистов
Связка Джамала Мюррэя и Николы Йокича – самая результативная в НБА в этом сезоне по количеству ассистов

Джамал Мюррэй – Никола Йокич: самая частая комбинация ассистов в НБА.

В текущем сезоне НБА дуэт Джамала Мюррэя и Николы Йокича из «Денвера» стал самой результативной связкой лиги – статистика подтверждает их исключительную сыгранность.

Согласно данным PBP Stats, Мюррэй отдал Йокичу 94 передачи, что является лучшим показателем среди всех пар игроков. Интересно, что обратная связка – Йокич на Мюррэя – занимает 2-е место с 71 результативной передачей.

3-е место в этом рейтинге занимает связка из «Чикаго»: Джош ГиддиНикола Вучевич (70 передач).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница аналитика Лева Акабаса в соцсети X
