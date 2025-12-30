Кэмерон Тэйлор: «Мы в Евролиге не для того, чтобы просто играть. Мы здесь, чтобы бороться за титул»

Защитник «Валенсии» Кэмерон Тэйлор намерен побороться за титул чемпиона Евролиги.

«Валенсия », вернувшись в Евролигу, сразу заявила о себе как о серьезной силе. Одна из ключевых фигур успешного старта команды (12-6), защитник Кэмерон Тэйлор, в интервью Eurohoops рассказал о менталитете коллектива и его амбициозных целях, главная из которых – борьба за чемпионство.

«У нас нет предела возможностей. Команда очень молодая: большинству игроков еще нет 26–27 лет, а есть и те, кому только исполнилось 20 – например, Серхио де Ларреа. Если мы будем держаться вместе, сможем достичь многого. Мы любим соревноваться – это наша сила.

Мы приходим тренироваться каждый день с полной отдачей. Мне нравится настрой ребят. Тяжелые игры, тяжелые тренировки… мы готовы продолжать. Именно поэтому мы здесь – чтобы бороться за титул чемпиона Евролиги. Мы здесь не для того, чтобы просто играть в баскетбол», – заявил Тэйлор.

31-летний баскетболист проводит свой дебютный сезон в «Валенсии». В текущем сезоне Евролиги он сыграл 18 матчей, набирая в среднем 11,7 очка, 4,1 подбора и 1,7 передачи за 22 минуты на площадке.