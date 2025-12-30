  • Спортс
  • Дуэйн Уэйд: «По-моему, я точно заслуживал звания Самого прогрессирующего игрока в свой 2-й сезон»
5

Дуэйн Уэйд: «По-моему, я точно заслуживал звания Самого прогрессирующего игрока в свой 2-й сезон»

Дуэйн Уэйд считает, что у него украли звание Самого прогрессирующего игрока.

Экс-игрок НБА Дуэйн Уэйд вновь вернулся к старой, но до сих пор болезненной для него теме. Легендарный защитник убежден, что в своем 2-м сезоне в лиге (2004/05) его несправедливо проигнорировали в голосовании за звание Самого прогрессирующего игрока.

«По-моему, я точно заслуживал звания Самого прогрессирующего игрока в свой 2-й сезон. Я увеличил среднюю результативность на 8 очков… То, как я прибавил эти 8 очков, сам прогресс… Я вырос с 16 очков за матч до 24.

Подборы, передачи – все показатели выросли. Результат нашей команды улучшился: мы превратились из команды с 40 победами в команду с 50 с лишним победами. Бобби, покажи-ка мне мой трофей», – заявил член Зала славы в своем подкасте.

В сезоне‑2004/05 Дуэйн Уэйд занял 2-е место в голосовании за звание Самого прогрессирующего игрока. Победу одержал форвард «Клипперс» Бобби Симмонс, который в среднем за игру набирал 16,4 очка, делал 5,9 подбора и 2,7 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Wy Network by Dwyane Wade
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
logoМайами
Бобби Симмонс
