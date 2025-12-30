Крис Силва признан MVP группового этапа Лиги чемпионов

Форвард АЕКа Крис Силва – MVP группового этапа Лиги чемпионов.

Тяжелый форвард греческого АЕКа Крис Силва стал MVP группового этапа Лиги чемпионов ФИБА. 29-летний баскетболист сыграл ключевую роль в успехах своей команды, которая пробилась в 1/8 финала турнира.

Силва получил признание благодаря выдающимся показателям: на групповом этапе он набирал в среднем 14,8 очка (70% точности бросков с игры), делал 8 подборов, 1,8 передачи, а также 1,6 перехвата и 1 блок‑шот за матч.

Рубио, Силва, Каммингс, Хилл и Уайт – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов