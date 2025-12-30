4

Брайан Киф: «Алекс Сарр демонстрирует статистику уровня Матча всех звезд»

Брайан Киф: Алекс Сарр демонстрирует статистику уровня Матча всех звезд.

Главный тренер «Вашингтона» Брайан Киф прокомментировал шансы 20-летнего центрового Алекса Сарра попасть на Матч всех звезд НБА 2026 года.

«Лично я считаю, что он демонстрирует именно такую статистику. Если посмотреть, как он располагается в рейтинге центровых Восточной конференции по очкам, передачам и блок‑шотам, то он находится на самом высоком уровне – в числе лучших. По всем этим показателям он, вероятно, входит в Топ‑3, что весьма серьезно для игрока, проводящего в НБА лишь второй сезон.

Он продолжает прогрессировать, и я знаю, что он хочет постоянно поднимать планку для себя – именно этим мы и занимаемся с ним каждый день. Мы видим его рост как в нападении, так и в защите. Так что да, я считаю: он на верном пути», – заявил Киф.

В этом сезоне Алекс Сарр в среднем набирает 17,5 очка, делает 8 подборов и отдает 3 передачи за матч.

Источник: пресс-конференция Брайана Кифа
